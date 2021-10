Siria: due militari turchi uccisi e altri quattro feriti in esplosione a nord di Idlib

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due militari turchi sono stati uccisi e altri quattro feriti a causa dell’esplosione di un ordigno lungo l’arteria stradale che collega la città di Idlib a Bab al Hawa, nel nord della Siria. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra. Secondo quanto l’agenzia vicina ai ribelli siriani “North Press Agency”, le forze turche hanno rapidamente portato rinforzi nell'area sulla strada che collega la città di confine di Bab al Hawa con la città di Idlib. Ieri, il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha dichiarato che le operazioni militari e di antiterrorismo della Turchia in Siria prenderanno nuove direzioni. Parlando ai giornalisti al termine della preghiera del venerdì a Istanbul, Erdogan ha commentato i recenti attacchi delle milizie curdo-siriane Unità di protezione dei popoli (Ypg) - considerate da Ankara il ramo siriano del gruppo terroristico Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) - nella Siria settentrionale e in territorio turco. (segue) (Tua)