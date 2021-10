Siria: due militari turchi uccisi e altri quattro feriti in esplosione a nord di Idlib (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, il presidente della Turchia ha fatto riferimento all'attacco in cui hanno perso la vita due agenti della sicurezza turca dislocati ad Azaz, nel nord della Siria, sottolineando come l’ultima azione delle Ypg sia "la goccia che fa traboccare il vaso". Nelle dichiarazioni ai giornalisti, il presidente turco ha rimarcato contro Stati Uniti e Russia già espresse in precedenza dai ministri degli Esteri e della Difesa. "La coalizione guidata dagli Usa, così come i russi, non può finanziare e sostenere un gruppo terroristico (Pkk - Ypg) per sconfiggerne un altro (lo Stato islamico). Negli ultimi anni la Turchia ha portato avanti le sue operazioni di anti-terrorismo, senza assistenza, riuscendo con successo a rimuovere un elevato numero di terroristi dalla regione", ha affermato Erdogan. (Tua)