- Il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, nella Giornata mondiale per la rianimazione Cardio-polmonare, si è detto onorato di promuovere la legge sui defibrillatori nei luoghi pubblici e di lavoro, nelle scuole, nei centri sportivi. "Come ministro della Pa farò in modo che tutte le amministrazioni pubbliche ne siano dotate. Ne faccio un impegno", aggiunge Brunetta. (Rin)