India: Kashmir, quattro militanti separatisti uccisi da forze di sicurezza tra ieri e oggi

- Due militanti separatisti sono stati uccisi oggi nel Territorio indiano di Jammu e Kashmir in un conflitto a fuoco con le forze di sicurezza nel distretto di Pulwama, nell’area di Pampore. Lo ha riferito l’ispettore generale della polizia territoriale, Vijay Kumar, precisando che uno dei due morti è stato identificato come Umar Mustaq Khandey, un ricercato ritenuto un comandante dell’organizzazione Lashkar-e-Taiba (Let) e sospettato di essere coinvolto nell’omicidio di un agente a Baghat. Altri due militanti sono stati uccisi ieri in due diversi scontri, uno sempre nel distretto di Pulwama, a Wahibug, e uno a Srinagar, nella zona di Bemina. Dall’8 ottobre sono undici i militanti uccisi nell’azione repressiva seguita ai recenti attacchi a bersagli civili. Le forze di sicurezza, invece, hanno perso sette uomini, tutti dell’Esercito: due militari sono stati uccisi l’altro ieri nel distretto di Poonch, nell’area forestale di Nar Khas, a Mendhar, e altri cinque l’11 ottobre nello stesso distretto, nella zona di Surankote, nella foresta di Chamrer. (segue) (Inn)