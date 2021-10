Audiovisivo: Di Maio, settore è di grande rilevanza per economia nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’audiovisivo è un settore produttivo di grande rilevanza per l’economia nazionale, con quasi 8.500 imprese, 50 mila persone impiegate (170 mila considerando l’intero indotto) e con una significativa presenza femminile (il 39 per cento) e giovanile (gli addetti under 30 sono il 25 per cento). Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo oggi alla settima edizione del Mercato internazionale audiovisivo in corso a Roma. “Parte del nostro patrimonio culturale, il cinema e la televisione italiani raccontano l’Italia nel mondo, presentandone le eccellenze, la storia e le metamorfosi. Penso ai capolavori del Neorealismo e al ritratto dell’Italia dell’immediato dopoguerra, ma anche al cinema d’autore, alla commedia italiana, ai capolavori del cinema italiano contemporaneo che ci sono valsi riconoscimenti in tutto il mondo”, ha dichiarato Di Maio. (segue) (Res)