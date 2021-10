Russia: Covid, immunità di gregge pari al 45 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il livello di immunità di gregge nella Federazione Russa è stimato al 45 per cento. Lo ha riferito il ​​quartier generale operativo per il contrasto alla diffusione del coronavirus. In precedenza, la vicepremier della Federazione Russa Tatjana Golikova ha affermato che l'indicatore dell'immunità di gregge avrebbe dovuto essere pari all'80 per cento degli adulti nella Federazione Russa, compresi quelli che sono stati malati e vaccinati, anche più di sei mesi fa. Il dato, riferito alla sola città di Mosca, si attesta al 61 per cento, mentre per quanto concerne la regione della capitale sale al 64 per cento. (Rum)