Audiovisivo: Di Maio settore figura tra quelli in primo piano nelle iniziative 2020-2021 (2)

- Di Maio ha ricordato, inoltre, Italian Screens, che nasce dal protocollo d’intesa siglato con l’Accademia del cinema italiano - Premi David di Donatello e Anica, con l’obiettivo di portare i film italiani premiati ai David sugli schermi dei cinema stranieri in corrispondenza con eventi di taglio business realizzati in collaborazione con Anica; Italiana – Lingua cultura creatività, il portale che creato per promuovere i contenuti culturali italiani presso il pubblico internazionale, di cui il 70 per cento sono stati audiovisivi. Nel suo intervento il ministro ha ricordato l’operazione “che stiamo per avviare con il ministero della Cultura, Anica e le Film Commissions (20 commissioni, diffuse sul territorio nazionale, su base regionale) per valorizzare all’estero le nostre Regioni come luoghi dove girare film e prodotti audiovisivi”. (Res)