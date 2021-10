Audiovisivo: Di Maio, settore potrà essere forza trainante ripresa economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore audiovisivo potrà essere “una forza trainante della ripresa economica del nostro Paese”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo oggi alla settima edizione del Mercato internazionale audiovisivo in corso a Roma. “L’Italia – ha aggiunto il responsabile della Farnesina – è il Paese della creatività: un elemento che accomuna tutte le nostre eccellenze, dal design alla cucina, dalle arti alla ricerca scientifica. L’audiovisivo non fa eccezione. Anzi, è un terreno fertile in cui la creatività italiana si combina con il saper fare dei nostri professionisti e delle nostre maestranze; la meraviglia dei nostri territori, autentiche location naturali; la ricchezza e la varietà delle storie che abbiamo da raccontare”. Di Maio ha osservato che tra il 2020 e il 2021 il Paese ha dovuto fare i conti non solo con l’altissimo costo umano della pandemia, ma “anche con i profondi effetti che questa ha avuto sul nostro tessuto economico e sociale”. (segue) (Res)