Audiovisivo: Di Maio, settore potrà essere forza trainante ripresa economica (2)

- Secondo il ministro, le stime di crescita del Pil per il 2021 e dati lusinghieri dell’export “testimoniano che abbiamo intrapreso con decisione la strada della ripresa”. Per Di Maio, grazie anche alle misure di sostegno messe in campo dalla Farnesina, “le nostre esportazioni nei primi sette mesi del 2021 hanno registrato un incremento del 22,8 per cento per circa 300 miliardi di euro, un valore che supera non solo i 244 miliardi del medesimo periodo del 2020, ma batte il record di sempre di 286 miliardi dei primi sette mesi del 2019, anno d’oro dell’export italiano”. (Res)