Audiovisivo: Di Maio, settore offre opportunità per imprese soprattutto su contenuti digitali

- La diffusione delle nuove tecnologie sta trasformando i paradigmi produttivi del comparto audiovisivo e l’assetto dei mercati, cambiamenti che sono stati accelerati dall’impatto della pandemia e che “possono offrire nuove opportunità per le imprese italiane in risposta alla crescente domanda di contenuti per le piattaforme digitali”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo oggi alla settima edizione del Mercato internazionale audiovisivo (Mia) in corso a Roma. Di Maio ha sottolineato che il Mia, -manifestazione che riunisce quest’anno operatori da oltre 50 Paesi - “è un’importante piattaforma di dialogo fra le realtà dell’audiovisivo nazionale e internazionale, in un’ottica commerciale e di riflessione strategica”. La Farnesina, ha sottolineato Di Maio, “sostiene questa iniziativa direttamente e tramite l’Ice, con l’obiettivo di rendere il nostro settore audiovisivo più competitivo a livello internazionale”.(Res)