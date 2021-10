Roma: oggi sindacati in piazza, attese 10 mila persone da tutta Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla protesta hanno annunciato la partecipazione le forze politiche di centrosinistra, a partire dal Partito democratico. Il segretario dem, Enrico Letta, ha ribadito che si tratta di "una manifestazione senza simboli e senza bandiera, da cittadini liberi". È attesa anche la partecipazione del candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, e del leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte. Non saranno in piazza, invece, le forze politiche di centrodestra né il candidato a sindaco, Enrico Michetti. Da Fratelli d'Italia alla Lega sono arrivate accuse contro la convocazione del presidio poiché "viola il silenzio elettorale". Ma il segretario della Cgil, Maurizio Landini, ha respinto l'accusa spiegando che la scelta è arrivata per dare "una risposta immediata" alla violenza fascista. (Rer)