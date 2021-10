Roma: casolare diventa fabbrica della droga, sequestrati 13 kg di marijuana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Stato ha sequestrato oltre 13 kg di marijuana e tutto il materiale per la coltivazione, essiccazione, pesatura e confezionamento dello stupefacente. Nel corso dell'operazione è stato arrestato un 53enne originario di Catanzaro e denunciato un 60enne straniero. La scoperta, effettuata dagli agenti del commissariato Appio Nuovo, è avvenuta in via dell'Arco di Travertino: all'interno di un'occupazione abusiva nascosta nella vegetazione, i poliziotti hanno trovato una grossa serra di marijuana, consistente in circa 30 piante in piena fioritura, alte circa 2 metri e hanno riconosciuto nel casolare adiacente la presunta base di spaccio. (segue) (Rer)