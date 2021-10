Roma: casolare diventa fabbrica della droga, sequestrati 13 kg di marijuana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo ore di osservazione gli agenti hanno notato un cittadino romeno entrare all'interno dal casolare che si è barricato in casa e ha aizzato tre cani di grossa taglia a difesa della piantagione nel tentativo di sfuggire al controllo. Dopo alcune ore, grazie all'aiuto di personale veterinario specializzato, i poliziotti sono riusciti comunque ad accedere al terreno, ma l'uomo nel frattempo era riuscito a far perdere le proprie tracce, scappando per le campagne adiacenti. Il casolare è stato quindi perquisito e qui è stata rinvenuta una serra di marijuana composta da circa 30 piante, mentre all'interno di una stanza adiacente sono state trovate circa 100 piante della stessa sostanza in fase di essiccazione, per un peso totale complessivo di circa 13,5 chilo. Il tutto è stato sequestrato insieme al materiale per il confezionamento delle dosi e due bilance digitali. (segue) (Rer)