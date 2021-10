Roma: casolare diventa fabbrica della droga, sequestrati 13 kg di marijuana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cani sono stati affidati a personale specializzato dell'Asl che, dopo averli addormentati, vista la loro aggressività, li ha trasportati presso il canile "La Muratella". Nel corso dell'intervento i poliziotti hanno scoperto anche, chiusi in una stanza di piccolissime dimensioni, 5 cuccioli di pochi mesi in uno stato di abbandono, senza acqua e cibo. Si è appurato inoltre che anche i cani adulti erano liberi all'interno di un ambiente malsano, con sporcizia e topi. A seguito del controllo veterinario i cani sono risultati privi di microchip e denutriti e, pertanto, sono stati trattenuti presso il canile in attesa di un successivo affidamento. (segue) (Rer)