Roma: casolare diventa fabbrica della droga, sequestrati 13 kg di marijuana (4)

- Le indagini, comunque, sono andate avanti nonostante la fuga dello straniero e i poliziotti hanno così arrestato un italiano 53enne. L'uomo è stato sorpreso mentre apriva con le chiavi il lucchetto del cancello a protezione del terreno. A seguito di perquisizione eseguita presso la sua abitazione sono state rinvenute altre 2 serre di diverse dimensioni per la coltivazione della marijuana, 6 piantine e circa 1 etto della stessa sostanza pronta per la vendita, nonché tutto il materiale e il necessario per la coltivazione della sostanza stupefacente.. (Rer)