Cina: si chiude a Pechino la Conferenza Onu per il trasporto sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si conclude oggi a Pechino la seconda Conferenza delle Nazioni Unite per il trasporto sostenibile. I tre giorni di lavori sono stati aperti dal segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, che ha sottolineato la centralità del trasporto per la transizione verso l’energia rinnovabile che segnerà il prossimo decennio. Secondo Guterres, inoltre, la pandemia di coronavirus ha evidenziato anche che il trasporto significa molto di più che spostare persone e merci da un punto a un altro e che è strettamente connesso, invece, col conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e con l’azione contro i cambiamenti climatici. “I trasporti, che incidono per più di un quarto dei gas serra globali, sono la chiave per rimettersi in carreggiata. Dobbiamo decarbonizzare tutti i mezzi di trasporto, per arrivare a zero emissioni nette entro il 2050 a livello globale”, ha sintetizzato il leader dell’Onu. Guterres ha insistito sui temi della sicurezza e dell’accesso e sul trasporto pubblico come “base della mobilità urbana”, anche dal punto di vista della creazione di occupazione. (segue) (Cip)