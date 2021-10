Cina: si chiude a Pechino la Conferenza Onu per il trasporto sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’evento è intervenuto, in videoconferenza, anche il presidente della Cina, Xi Jinping, che ha annunciato l’istituzione di Centro globale di innovazione per il trasporto sostenibile e il rafforzamento della connettività infrastrutturale con altri Paesi. I trasporti costituiscono “l’arteria dell’economia” e la Cina aderirà allo sviluppo sostenibile del settore, ha detto Xi, impegnandosi a una riforma della Nuova via della seta (Bri) nel segno della sostenibilità ambientale e del digitale. Ricordando che i trasporti “legano le civiltà”, il presidente ha esortato la comunità internazionale a ulteriori sforzi per lo sviluppo infrastrutturale dei Paesi in via di sviluppo. “Con strade migliori, migliora anche la qualità della vita”, ha affermato il presidente cinese, ribadendo l’impegno di Pechino a contrastare il divario tra il Nord e il Sud del mondo. Pechino continuerà ad aderire al multilateralismo, “promuovendo la liberalizzazione e la facilitazione del commercio e degli investimenti”, ha proseguito Xi. I trasporti hanno reso il mondo “un villaggio globale” e “si dovrebbe fare di più per sviluppare trasporti intelligenti” attraverso nuove tecnologie come la blockchain e i big data, “per garantire una più agevole circolazione delle persone e un flusso più agevole delle merci”, ha concluso il presidente della Cina. (Cip)