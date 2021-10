Spagna: inviata bozza legge di bilancio a Bruxelles, taglio alle spese di 12,9 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo nella bozza della legge di bilancio inviata alla Commissione europea ha annunciato che l'anno prossimo la spesa pubblica scenderà per la prima volta dal 2016. È quanto riferisce “El Pais”, secondo cui l'enorme scudo sociale che lo Stato ha messo in campo lo scorso anno per far fronte alla pandemia di Covid-19 verrà gradualmente rimosso man mano che la situazione sanitaria migliorerà. Questo approccio si riflette in minori spese: sebbene i budget presentati al Congresso aumenteranno gli esborsi dello Stato, le comunità regionali riceveranno meno risorse per combattere il Covid. Nell'insieme delle amministrazioni la spesa si ridurrà nel 2022 di circa 12,9 miliardi di euro: da 599,7 a 586,7 miliardi. Misurata in proporzione al prodotto interno lordo, la spesa si riduce dal 52,4 per cento del Pil registrato nel 2020 al 49,6 per cento stimato per il 2021 e al 44,7 per cento previsto per il 2022. (segue) (Spm)