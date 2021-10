Spagna: inviata bozza legge di bilancio a Bruxelles, taglio alle spese di 12,9 miliardi di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questa progressiva riduzione contribuisce in maniera determinante anche “la progressiva scomparsa delle misure eccezionali per combattere il Covid”, si legge nel documento inviato alla Commissione europea. Misure come l’Erte (la cassa integrazione speciale), il rafforzamento del personale sanitario e del comparto dell’istruzione, le spese per i vaccini o gli aiuti alle imprese non si ripeteranno più nel 2022 nella stessa misura. Il governo di Madrid, in sostanza, indica che "quando le circostanze economiche lo permetteranno, verranno applicate politiche volte al raggiungimento di approcci fiscali prudenti nel medio termine". Le autorità competenti di Bruxelles hanno ora due settimane per rispondere al documento inviato e chiedere chiarimenti o correzioni qualora venga ritenuto necessario. (Spm)