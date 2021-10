Difesa: ministro Industria turco, Regno Unito “molto interessato” ad acquistare droni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito sarebbe “molto interessato” ad acquistare droni armati di fabbricazione turca. Lo ha dichiarato il ministro dell’Industria e della Tecnologia della Turchia, Mustafa Varank, in un’intervista rilasciata all’emittente “Cnn Turk”. "Il Regno Unito è molto interessato ai droni armati turchi. Ora devono decidere. Abbiamo presentato loro le opzioni. In questo momento, stanno seriamente considerando queste opzioni", ha affermato il ministro. Secondo Varank, le entrate derivanti dalle esportazioni nel comparto della difesa e dell'aviazione hanno raggiunto i 12 miliardi di dollari all'anno. Il ministro turco ha precisato che nel solo settore della difesa le entrate sono passate dai 340 milioni di dollari nel 2005 a 3 miliardi di dollari nel 2020. Le Forze armate turche hanno impiegato i droni con efficacia in Siria e in Libia, dove Ankara ha sostenuto il governo di Tripoli contro le forze dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), guidato dal generale Khalifa Haftar e sostenuto da Russia, Emirati Arabi Uniti ed Egitto. Nel Nagorno-Karabakh, i droni hanno aiutato l'Azerbaigian, alleato della Turchia, a sconfiggere le forze armene. Secondo l'Assemblea degli esportatori turchi (Tim), le esportazioni complessive della difesa e dell'aviazione turche hanno totalizzato 2,1 miliardi di dollari nei primi tre trimestri di quest'anno, in aumento del 39 per cento rispetto agli 1,5 miliardi di dollari dell'anno scorso. (segue) (Tua)