Difesa: ministro Industria turco, Regno Unito “molto interessato” ad acquistare droni (2)

- In questi mesi la Turchia ha ampliato l'esportazione dei suoi droni da combattimento, in particolare il Bayraktar Tb2, negoziando accordi e contratti con Ucraina, Polonia, Albania, Marocco ed Etiopia. L'Ucraina è in fase di negoziazione per un contratto per acquistare 24 droni Bayraktar Tb2, mentre la Polonia ha firmato lo scorso maggio ad Ankara rappresentata dal proprio ministro della Difesa Mariusz Blaszczak, un accordo da 235 milioni di euro per l’acquisto di droni turchi sia per scopi di ricognizione che di attacco. assalto. A giugno l'Albania ha firmato un contratto di acquisto per droni turchi il cui valore stimato si aggira intorno agli 8 milioni di euro. Per quanto riguarda Etiopia e Marocco, nessuno dei due Paesi ha annunciato formalmente alcun accordo sui droni armati, ma diverse fonti che hanno familiarità con gli accordi hanno fornito dettagli ai media internazionali e turchi. Un funzionario turco ha affermato che l'Etiopia e il Marocco hanno entrambi richiesto l'acquisto di droni Bayraktar TB2 in accordi che potrebbero includere anche garanzie sui pezzi di ricambio e formazione. (segue) (Tua)