Difesa: ministro Industria turco, Regno Unito “molto interessato” ad acquistare droni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco avrebbe già ricevuto a fine settembre il primo lotto di 13 droni Bayraktar TB2 ordinati lo scorso aprile. Anche l'Etiopia avrebbe firmato accordi per l’acquisto di droni, ma non vi sono al momento informazioni in merito al numero e costi. L’Etiopia ha iniziato ad impiegare droni nell’offensiva lanciata contro il Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf), utilizzando principalmente droni di fabbricazione cinese, in particolare i Wing Loong I. Tuttavia, nel luglio scorso fonti vicine all’amministrazione tigrina citate da “Eritrea Hub” avevano riferito che le autorità dell’Etiopia – con l’ausilio di tecnici turchi – stanno lavorando alla costruzione di dieci droni i cui materiali sono stati forniti dalla Turchia. I dati ufficiali mostrano che le esportazioni turche nel settore della difesa e dell'aviazione sono aumentate notevolmente in Marocco ed Etiopia negli ultimi due mesi, ma non forniscono dettagli sulle vendite di droni. Le esportazioni di difesa e aviazione in Etiopia sono aumentate a 51 milioni di dollari nei primi tre mesi di quest'anno, rispetto ai soli 203 mila dollari nello stesso periodo dell'anno scorso, con un balzo in agosto e settembre, secondo l'Assemblea degli esportatori turchi (Tim). Le esportazioni in Marocco sono state pari a 78,6 milioni di dollari nello stesso periodo – con 62 milioni di dollari solo a settembre – rispetto ai 402 mila dollari dell'anno scorso. (Tua)