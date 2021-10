Roma: concerto abusivo con 160 persone, denunciato e multato organizzatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un concerto con musica dal vivo, con tanto di palco, luci psichedeliche, postazione per il dj e due punti di somministrazione ma in forma abusiva: è quanto hanno scoperto gli agenti del Gssu (Gruppo sicurezza sociale urbana) della polizia locale nella notte tra giovedì e venerdì, nell'ambito dei controlli ai locali, in zona Cinecittà. L'organizzatore dell'evento, a cui erano presenti 160 persone, è stato denunciato per attività di pubblico spettacolo e intrattenimento non autorizzate. A seguito delle irregolarità riscontrate, tra cui anche alcune violazioni delle misure anti Covid, sono state elevate sanzioni amministrative per circa 10 mila euro ed è stato disposto il provvedimento di chiusura del locale per cinque giorni. (Rer)