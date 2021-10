Francia: proseguono commemorazioni per Samuel Paty a un anno dal suo omicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un anno dopo l'assassinio di Samuel Paty, ieri milioni di studenti in tutta la Francia hanno commemorato l'insegnante con un minuto di silenzio, una canzone e un dibattito sulla libertà di espressione. Tuttavia, secondo quanto rivelato dal ministro dell’Istruzione francese, Jean-Michel Blanquer, durante queste celebrazioni si sono verificati 98 incidenti "di natura variabile". Samuel Paty, ucciso un anno fa per aver mostrato le vignette satiriche di Maometto in classe, è un "emblema per la libertà, per la Repubblica", ha detto questa mattina il ministro dell'Istruzione all’emittente “France 2”. "Samuel Paty è un emblema, un emblema di libertà, e quindi un emblema della Repubblica e per questo, dobbiamo mostrare una forma di forza e serenità", ha dichiarato Blanquer, interrogato sull'importanza di rendere omaggio al professore a un anno dal suo assassinio. "Questo tributo, iniziato ieri, è serve dimostrare che c'è una forza di valori positivi, i valori della Francia e della Repubblica", ha aggiunto il ministro. Rari incidenti sono stati identificati, secondo Blanquer, che ha avvertito giovedì che in caso di disordini durante i tributi le persone coinvolte sarebbero stati "sanzionate". "Abbiamo individuato 98 incidenti (...) di varia natura: interruzioni durante le commemorazioni, alcuni studenti che hanno disturbato i momenti di ricordo e altri che hanno rivolto delle minacce. Restano dei casi molto isolati e che tratteremo come meritano”, ha detto il ministro. (segue) (Frp)