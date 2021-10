Green pass: Capone (Ugl), tamponi gratuiti e nessuna discriminazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il green pass non può diventare un mezzo di discriminazione, di non paga o peggio ancora di licenziamento. Lo ha detto Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, in merito all'obbligo del green pass sui luoghi di lavoro. "Occorre assicurare il tampone gratuito a tutti i lavoratori non vaccinati, non è accettabile che il costo dei tamponi ricada sulle tasche dei dipendenti. Ciò potrebbe causare – chiosa il sindacalista – un disagio sociale e un caos tale da fare diventare il green pass una misura critica, più che di sicurezza. Tra l'altro, siamo l'unico Paese in Europa ad avere esteso l'obbligo a tutti i lavoratori di qualsiasi settore. Tuttavia, alla luce delle promesse di mobilitazione da parte di portuali e autotrasportatori che potrebbero bloccare il settore della logistica, e non solo, questa misura non può essere un pretesto per creare situazioni di violenza o di scontro. Sicuramente – conclude Capone – sul fronte dell'organizzazione del lavoro e degli spazi comuni nelle aziende siamo disponibili a discutere delle soluzioni più idonee per rafforzare i presidi e le garanzie a protezione dei lavoratori. Auspichiamo, dunque, la convocazione di un tavolo tra governo, parti sociali e datoriali per aggiornare i protocolli di sicurezza". (Rin)