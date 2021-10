Medio Oriente: si valuta incontro trilaterale fra vertici sicurezza di Russia, Usa e Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia, Stati Uniti e Israele stanno valutando di organizzare una riunione trilaterale dei segretari dei rispettivi Consigli di sicurezza per discutere di Siria e Iran dopo il vertice russo-israeliano previsto il 22 ottobre. Lo ha riferito all’agenzia di stampa “Ria Novosti”, l’ambasciatore israeliano a Mosca, Alexander Ben Zvi. "L'idea è stata messa sul tavolo ma non sono stati concordati né un luogo, né una data. Siamo pronti ad ospitare le delegazioni, ma non è stato ancora deciso nulla", ha detto Ben Zvi. Il primo ministro israeliano Naftali Bennett è atteso nella località russa di Sochi, sulle coste del Mar Nero, il 22 ottobre per colloqui con il presidente russo Vladimir Putin. "Aspetto l’arrivo del nostro primo ministro e poi prenderanno una decisione. A questo punto, c'è solo un accordo generale e una comprensione che questo incontro avrà luogo. Siria, Iran e il processo di pace mediorientale saranno i temi all'ordine del giorno", ha affermato il diplomatico. (Rum)