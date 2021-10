Indonesia: sisma di magnitudo 4,8 a Bali, tre vittime e sette feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un terremoto di magnitudo 4,8 ha provocato la morte tre persone oggi a Bali, in Indonesia. L’agenzia per la gestione dei disastri naturali indonesiana riferisce, inoltre, che altre sette persone sono rimaste ferite, specificando che il bollettino non sembra destinato a peggiorare. Il terremoto è avvenuto a una profondità relativamente bassa di 10 chilometri a nord-est della città di Banjar Wanasari. I terremoti poco profondi generalmente causano più danni di quelli che si verificano lontano dalla superficie. Due persone sono morte dopo che il sisma ha causato una frana che ha seppellito la loro casa nella zona di Bangli. Una terza persona è deceduta nella città portuale di Karangasem, hanno riferito le autorità. "Il terremoto è stato sentito forte per cinque secondi", ha detto il portavoce dell'agenzia per la gestione dei disastri naturali Abdul Muhari. "Le persone erano in preda al panico e sono fuggite dalle loro case quando la terra ha iniziato a tremare", ha spiegato Muhari. (Fim)