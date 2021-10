Afghanistan: Usa offrono risarcimenti a famiglie vittime uccise per errore in attacco con droni a Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti si sono offerti di risarcire finanziariamente i parenti dei civili afgani uccisi per "errore" in un attacco condotto da droni statunitensi a fine agosto a Kabul. Lo ha annunciato in una nota il portavoce del Pentagono, John Kirby, al termine di un incontro virtuale avvenuto ieri insieme a Steven Kwon, presidente della Ong che impiegava una delle vittime (Ezmarai Ahmadi), e Colin Kahl, sottosegretario alle Politiche di difesa. L'importo di tale risarcimento non è stato specificato. Kirby si è anche offerto di aiutare "i membri della famiglia di Ahmadi che vorrebbero stabilirsi negli Stati Uniti". Durante l’incontro virtuale, Colin Kahl ha sottolineato che "l'attacco è stato un tragico errore, e che Ezmarai Ahmadi e gli altri civili uccisi non erano in alcun modo affiliati allo Stato islamico e non rappresentavano alcuna minaccia per le forze Usa”. Il 29 agosto, gli Stati Uniti hanno distrutto un veicolo Toyota Corolla bianco, sostenendo che fosse "carico di esplosivo", affermando così di aver sventato un tentativo di attacco da parte dello Stato islamico dell’Iraq e del Levante – provincia di Khorasan, il ramo afgano del gruppo terroristico, pochi giorni dopo un attacco rivendicato proprio dall’Isis-K in persero la vita 13 militari statunitensi e un centinaio di civili afgani nei pressi dell'aeroporto di Kabul. (segue) (Nys)