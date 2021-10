Myanmar: Singapore, decisione Asean su giunta birmana “difficile ma necessaria”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri di Singapore, Vivian Balakrishnan, su Facebook, ha spiegato il sostegno del governo singaporiano all’esclusione dal prossimo vertice dell’Asean, l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico, il leader della giunta militare del Myanmar, Min Aung Hlaing. “È stata una decisione difficile ma necessaria per sostenere la credibilità dell’Asean dati i progressi insoddisfacenti e molto limitati nell’attuazione del consenso in cinque punti”, ha scritto il ministro. Sempre oggi, un portavoce del suo ministero, ha ribadito il sostegno di Singapore all’inviato speciale dell’Asean, Erywan Yusof, e ha esortato le autorità militari del Myanmar a cooperare con l'inviato per attuare rapidamente e pienamente il consenso in cinque punti. L’Asean ha annunciato che il generale Min Aung Hlaing non sarà invitato al vertice che prenderà il via il prossimo 26 ottobre e che al suo posto si è deciso di invitare “un rappresentante apolitico del Myanmar”, “prendendo atto delle riserve” delle autorità di Naypyidaw ovvero del rifiuto di consentire l’incontro tra l’inviato e la leader birmana deposta col colpo di stato, Aung San Suu Kyi, e detenuta con varie accuse. (segue) (Fim)