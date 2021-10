Civitavecchia: è ai domiciliari ma continua a spacciare, in carcere 38enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuava a spacciare droga nonostante la misura cautelare degli arresti domiciliari. Per questo un 38enne di Civitavecchia è stato arrestato dalla polizia di zona. L'uomo era già stato trovato una volta a maggio scorso in possesso di droga mentre era ai domiciliari e per questo era stato diffidato. Il 7 ottobre scorso, incurante della diffida, si è fatto trovare con 80 grammi di droga e tutto il materiale per il confezionamento della stessa. A quel punto per lui si sono aperte le porte del carcere e ora si trova presso la Casa circondariale di Civitavecchia a disposizione dell'autorità giudiziaria.(Rer)