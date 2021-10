Singapore-Italia: Iccs Business Award, premiate tre aziende italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito della 12ma edizione dell’Iccs Business Award, premio assegnato dalla Camera di commercio italiana a Singapore (Iccs), il 14 ottobre scorso sono state premiate tre aziende italiane: Intercos, principale fornitore globale e azienda innovativa dell’industria cosmetica; Petrone Group Asia Pacific, gruppo attivo nella logistica farmaceutica e presente in Asia dal 2012, che nel corso del 2021 ha aperto un nuovo deposito a Singapore; Lanp Srl, startup fondata da Luca Nestola e Alberto Villa con sedi in Asia e in America Latina, attiva nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione con soluzioni Iot (Internet delle cose) e di intelligenza artificiale. “Iniziative come questa, in un contesto come Singapore che è un vero e proprio laboratorio di innovazione a livello globale ci permettono di raccontare le esperienze di successo e il potenziale delle aziende italiane in settori che sono ogni giorno citati come le sfide del futuro, come quello digitale. E ci danno anche occasione di incoraggiare altri nostri imprenditori, anche i più giovani, a guardare all’Asia come mercato di grande opportunità”, ha detto l’ambasciatore a Singapore Mario Vattani nell’aprire l’evento. Il presidente della Camera di commercio italiana a Singapore, Alberto Martinelli, ha ricordato che “da 30 anni la Camera ha aiutato con successo aziende italiane a insediarsi a Singapore e da qui ad avere accesso alla regione del Sud-est asiatico”.(Fim)