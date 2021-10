Cipro: caso "passaporti d'oro", governo revoca cittadinanza a 45 investitori stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo cipriota ha annunciato che revocherà la cittadinanza di 45 investitori stranieri e dei loro parenti che hanno acquisito passaporti attraverso il cosiddetto programma dei "visti d'oro". La decisione è stata presa dopo che un'inchiesta indipendente sul programma ha consigliato di revocare la cittadinanza di circa 102 casi, ha detto il portavoce del governo Marios Pelekanos. "Il governo ha deciso di avviare il processo di revoca per 39 investitori e sei membri delle loro famiglie", ha affermato Pelekanos in una nota. L’esecutivo di Nicosia esaminerà altri sei casi e ne esaminerà da vicino altri 47, ha aggiunto il portavoce. L'ex giudice della corte suprema Myron Nikolatos ha guidato un comitato indipendente che ha riesaminato la pratica di rilasciare i cosiddetti "visti d'oro" tra il 2007 e il 2020. Il comitato ha concluso che la colpevolezza "criminale e politica" di chi ha erogato i visti e che il programma è stato uno schema di corruzione volto a ottenere la cittadinanza cipriota in cambio di promesse di investimento nel Paese. Secondo un rapporto pubblicato lo scorso anno, oltre la metà dei 6.779 passaporti concessi attraverso il programma sono stati rilasciati illegalmente. (Gra)