Regno Unito: Johnson visita la chiesta dove è stato ucciso David Amess

- Il primo ministro britannico, Boris Johnson, ha visitato questa mattina la chiesa dove il parlamentare conservatore, David Amess, è stato accoltellato a morte ieri in quello che la polizia ha affermato di ritenere un attacco terroristico. Amess, 69 anni, esponente del Partito conservatore, è stato ripetutamente accoltellato ieri verso mezzogiorno a Leigh-on-Sea, a est di Londra, durante un incontro con gli elettori in una chiesa metodista. Johnson, la ministra dell' Interno Priti Patel e il leader del Partito laborista Keir Starmer sono stati tra coloro che hanno deposto dei fiori in omaggio ad Amess sulla scena dell'omicidio. Johnson e Starmer sono rimasti fianco a fianco per un momento di silenzio prima di lasciare la chiesa. Ieri, commemorando la morte del collega di partito, Johnson ha detto che il Regno Unito ha perso un ottimo funzionario pubblico, oltre che un amico e collega molto amato. (Rel)