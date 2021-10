Fisco: Bonomi, per taglio cuneo alleggerire l'Irap

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario un taglio del cuneo fiscale con un alleggerimento dell'Irap o un taglio dei contributi per le imprese. Lo ha affermato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, introducendo il Rapporto di previsione del Csc Quale economia italiana all'uscita dalla crisi?. "Va ridotta l'imposizione sulle imprese tagliando il cuneo fiscale, quindi non solo interventi sull'Irpef per eliminare distorsioni sia verticali sia orizzontali sul reddito delle persone fisiche, ma anche interventi sul sistema di imposizione sui redditi societari per renderlo più attrattivo rispetto a quello attuale", ha aggiunto Bonomi. (Rin)