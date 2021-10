Energia: vicepremier russo Novak, livelli record di consumo del gas nel mercato interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sta registrando livelli record di consumo di gas nel mercato interno quest'anno, uno sviluppo che ha richiesto un ulteriore pompaggio negli impianti di stoccaggio. Lo ha affermato il vicepremier russo, Aleksansder Novak, all’emittente “Rossija 1”, affermando tuttavia che il Paese è pronto a valutare un aumento delle forniture destinate ai clienti europei. Novak ha spiegato che l’aumento dei consumi interni è dovuto alla ripresa economica attiva nel periodo post-crisi provocata dal Covid-19. "Abbiamo anche attinto a un volume maggiore del solito dai nostri impianti di stoccaggio del gas sotterranei”, ha affermato Novak. Tuttavia, alla domanda se alla Russia mancasse abbastanza gas per il mercato europeo, il vice primo ministro ha risposto: "Siamo in grado di adempiere ai contratti in essere. Se ci dovessero essere ulteriori richieste, ovviamente, possono essere prese in considerazione forniture aggiuntive”, ha aggiunto il vicepremier. (Rum)