Business news: Grecia ed Egitto firmano un accordo per interconnessione elettrica

- Il memorandum d'intesa firmato in settimana da Grecia ed Egitto sulla interconnessione elettrica tra i due Paesi assicura il flusso di energia verde e migliora la sicurezza energetica dell'Europa. Lo ha confermato il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, commentando la firma raggiunta ad Atene tra i governi dei due Paesi. "L'interconnessione delle reti di trasmissione tra i nostri due Paesi rappresenta un'audace iniziativa strategica", ha aggiunto. Il memorandum è stato firmato dal ministro dell'Ambiente e dell'Energia greco, Costas Skrekas, e dal ministro dell'Elettricità egiziano, Mohamed Shaker, e segnerà la prima interconnessione tra Europa e Africa nella regione del Mediterraneo sudorientale. L'accordo prevede la costituzione di un gruppo di lavoro di alto livello, che adotterà i prossimi passaggi per lo studio di fattibilità dell'opera e la concessione di licenze e l'attuazione del progetto. Skrekas ha detto che la firma di sul documento e migliora la cooperazione tra Grecia ed Egitto e il ruolo di Atene nella regione. "Con il memorandum di cooperazione promuoviamo l'interconnessione elettrica Grecia-Egitto, che trasferirà energia pulita prodotta da fonti energetiche rinnovabili, per essere esportata nei paesi del nord e in Europa", ha sottolineato Skrekas. (Gra)