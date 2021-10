Business news: Francia, aumenta inflazione ad agosto, +2,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia a settembre l'inflazione è aumentata del 2,2 per cento su base annua. Lo rende noto l'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee). Il dato ad agosto aveva registrato un aumento dell'1,9 per cento. La progressione del mese scorso è stata trascinata soprattutto dai costi energetici (+14,9 per cento) e dai servizi (+1,4 per cento). Sono invece rallentati gli aumenti dei prezzi dell'alimentazione (+1 per cento), dei prodotti manifatturieri (+0,4 per cento) e del tabacco (+4,8 per cento). (Frp)