Business news: fonti stampa, gruppo Bolloré punta a vendere attività in Africa

- Il gruppo Bolloré è pronto a vendere le sue attività logistiche in Africa. Lo riferisce il quotidiano "Le Monde", citando fonti concordanti. Il polo delle attività africane, che come ricorda "Le Monde" rappresenta una delle "prime acquisizioni di Vincent Bolloré più di 30 anni fa", è stato spesso uno strumento utile a finanziare altre operazioni del gruppo. Il dossier è stato affidato alla banca d'affari Morgan & Stanley. Tra i possibili acquirenti c'è la compagnia francese Cma Cgm, specializzata nel trasporto marittimo, la danese Maersk, l'operatore portuale Dubai Ports World e la cinese Cosco Shipping. In Africa il gruppo Bolloré impiega 2.800 persone. Siamo presenti in 42 porti africani "come operatore di terminal portuali, agente di linee marittime o ancora magazziniere di merce non containerizzata", si legge nel rapporto annuale del gruppo, oggi diretto da Cyrille Bolloré, figlio di Vincent. (Frp)