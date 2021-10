Myanmar: Asean decide di non invitare capo giunta militare al vertice del 26 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri dell’Asean hanno concordato che il leader della giunta militare del Myanmar, Min Aung Hlaing, non sarà invitato al vertice che prenderà il via il prossimo 26 ottobre. In una nota diramata dall’organizzazione regionale delle nazioni del Sud-est asiatico, al posto del capo della giunta militare si è deciso "di invitare al vertice un rappresentante apolitico del Myanmar", "prendendo atto delle riserve” delle autorità di Naypyidaw. La decisione giunge dopo che il Myanmar, che è un Paese membro del dell’organizzazione regionale, aveva concordato durante i negoziati di emergenza dello aprile di aderire a una tabella di marcia di pace volta ad affrontare le conseguenze del colpo di stato messo in atto dai militari lo scorso primo febbraio e porre fine alle sanguinose violenze in corso nella nazione asiatica. Secondo la nota emessa dall’Asean, tuttavia, i progressi riscontrati sinora sarebbero "insufficienti" per quanto concerne l'attuazione del piano in cinque punti. (segue) (Fim)