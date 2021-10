Myanmar: Asean decide di non invitare capo giunta militare al vertice del 26 ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una visita a lungo pianificata dell'inviato dell'Asean in Myanmar, Erywan Yusof, è stata più volte posticipata nelle ultime settimane. Erywan, d’altronde, ha insistito per incontrare tutte le parti, inclusa la leader birmana deposta dalla giunta, Aung San Suu Kyi, che è stata detenuta con varie accuse dopo il colpo di stato. Il portavoce della giunta birmana, Zaw Min Tun, ha detto questa settimana che Erywan sarebbe stato il benvenutaonel Paese, ma non avrebbe potuto incontrare Suu Kyi in quanto si tratta di una persona accusata di diversi crimini. L’Asean ha subito diverse pressioni a livello internazionale affinché prendesse una posizione più dura in merito all’incapacità del Myanmar di adottare le misure concordate per porre fine alle violenze, consentire l'accesso umanitario e avviare il dialogo con i dissidenti. La decisione di non invitare Min Aung Hlaing al prossimo vertice dell’organizzazione segna una svolta per l'Asean, che tradizionalmente ha favorito una politica di non interferenza negli affari interni dei singoli Paesi membri. (Fim)