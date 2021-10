Sardegna: l'Isola protagonista al Ttg Travel Experience di Rimini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grande successo per la Sardegna al più importante mercato turistico italiano, il Ttg Travel Experience di Rimini. Far conoscere al comparto turistico italiano e ai giornalisti specializzati del settore una Sardegna ancora poco nota, complementare al ricercatissimo mare, era l'obiettivo dell'assessorato del Turismo della Regione nella rassegna, giunta quest'anno alla 58esima edizione. Il valore di Ttg per le imprese italiane del turismo organizzato risiede nel suo potenziale di raccordo tra gli operatori italiani e stranieri che si preparano ai programmi delle prossime stagioni. Erano presenti operatori da oltre 40 Paesi. La strategia di promozione prosegue nel solco del successo ottenuto dal progetto Archeologika Sardegna che ha portato molti operatori turistici a scoprire l'enorme potenziale storico-culturale-gastronomico dell'entroterra sardo, sempre più complementare al prodotto mare ed essenziale per rendere davvero completa l'esperienza di soggiorno nel nostro territorio. (segue) (Rsc)