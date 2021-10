Sardegna: l'Isola protagonista al Ttg Travel Experience di Rimini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con i vari progetti che abbiamo in essere, di cui Archeologika è un esempio, intendiamo innescare un meccanismo virtuoso in grado di proporre ai nostri visitatori prodotti più ricercati, nuovi, e servizi eccellenti non solo nei resort della costa ma anche nelle strutture delle zone interne. Intendiamo accompagnare, quindi, in una crescita volta a far uscire la Sardegna dai limiti di un luogo comune che ne riconosce lo straordinario valore della proposta mare ma che ne ha, per troppo, tempo, sacrificato aspetti e prodotti di altissimo valore, come archeologia e gastronomia", ha affermato l'assessore del Turismo, Artigianato e Commercio Gianni Chessa. Il mare dell'isola si è trasformato, quindi, nel motore per richiamare l'attenzione degli operatori su nuovi asset di comunicazione e promozione che intendono raccontare la Sardegna. (segue) (Rsc)