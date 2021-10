Sardegna: l'Isola piange due morti sul lavoro in 24 ore, tragedie a Sassari e Monastir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due morti sul lavoro in 24 ore in Sardegna. L'ultimo in ordine di tempo è Gianuario Derudas, 43 anni sposato e aveva una figlia piccola, morto schiacciato dal muletto che stava guidando nel piazzale dell'Ecocentro di via Ariosto, nel rione di Monte Rosello a Sassari. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio. Derudas era sul muletto, ha caricato un sacco pieno di rifiuti (cialde da caffè) e si è diretto in un'altra zona del piazzale per depositarli in un cassone. Forse un errore nel manovrare il mezzo a causa della pendenza del terreno, o un guasto del veicolo, fatto sta che il muletto si è sollevato piegandosi su un lato. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe cercato di mettersi in salvo saltando giù, ma non ha fatto in tempo: è rimasto schiacciato ed è morto sul colpo. A dare l'allarme i colleghi: sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, la Polizia scientifica e gli ispettori dello Spresal che dovranno appurare la dinamica dell'incidente. La Procura intanto ha aperto un'inchiesta. L'altro giorno è invece deceduto l'operaio Antonello Porcu, 60 anni, caduto dal pianale di un camion che stava caricando, da un'altezza di neanche un metro e mezzo, nell'azienda dove lavorava nella zona industriale di Monastir, sotto gli occhi dei colleghi. (segue) (Rsc)