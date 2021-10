Sardegna: l'Isola piange due morti sul lavoro in 24 ore, tragedie a Sassari e Monastir (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Altri due morti sul lavoro hanno funestato la nostra isola, aggiungendosi a una troppo lunga sequela di caduti e feriti: lo sgomento e il cordoglio non basta più, chiediamo che al più presto diventino operativi i provvedimenti annunciati dal ministro del Lavoro Orlando, che oggi hanno cominciato ad essere approvati in Consiglio dei Ministri – ha affermato il presidente della commissione Lavoro della Camera, Romina Mura (Pd) - In commissione stiamo raccogliendo di continuo elementi che rafforzano la convinzione della necessità di investire risorse adeguate in prevenzione, formazione e tecnologie finalizzate a rendere sicuro il lavoro. Deve anche aumentare la consapevolezza dei lavoratori di fronte ai rischi cui si espongono o vengono esposti. Proprio in questa direzione vanno le nuove misure del Governo, che prevedono un potenziamento delle strutture di controllo sia a livello centrale dell'Ispettorato nazionale che con le Asl, un potente investimento sulla formazione e sulla informazione". (Rsc)