Turchia-Germania: Erdogan riceve Merkel a Istanbul, focus su migranti e Nato

- La cancelliera tedesca Angela Merkel sarà ricevuta oggi dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan oggi a Istanbul. È il suo dodicesimo viaggio in Turchia come cancelliera e, presumibilmente, sarà anche l’ultimo visto come procedono i negoziati per la formazione del governo in Germania. Merkel, stando a quanto riporta la stampa tedesca, parlerà con Erdogan di immigrazione e accoglienza rifugiati, diritti civili e del ruolo della Turchia nella Nato. Merkel è stata una delle principali promotrici del cosiddetto patto per i rifugiati del 2016 tra la Turchia e l'Ue. La Turchia ha accolto circa 3,7 milioni di rifugiati dalla Siria, ricevendo in cambio sostegno finanziario, e centinaia di migliaia di migranti da altri paesi, come l'Afghanistan. Nonostante si sia parlato di un rinnovo di quest’accordo, di recente Erdogan ha chiarito più volte di non essere pronto ad accogliere nuovi sfollati dall'Afghanistan. L’accoglienza di migranti in Turchia, peraltro, si è ridotta a causa dell'elevata disoccupazione e della massiccia inflazione in Turchia. Erdogan, inoltre, è sottoposto a una forte pressione politica interna. Attualmente è in costruzione un muro al confine con l'Iran, la frontiera attraverso il quale molti sfollati afgani entrano illegalmente nel territorio turco.(Geb)