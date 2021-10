Business news: Francia, tra 2023 e 2025 fusione tra Societe Generale e Credit du Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo di fusione tra i gruppi bancari francesi Societe Generale e Credit du Nord avverrà tra il 2023 e il 2025 e causerà il taglio di 3.700 posti di lavoro, senza alcun licenziamento in tronco. "Questi tagli si appoggeranno su delle partenze naturali (stimate a 1.500 all'anno entro il 2025 ) e la priorità data ai riposizionamenti in mobilità interne", ha spiegato in un comunicato Societe Generale, che ha presentato il dossier alle parti sociali illustrando le modalità e l'organizzazione della futura banca. L'obiettivo è quello di creare "una sola banca , con una sola rete, una sola sede e un solo sistema informatico, al servizio di circa 10 milioni d clienti e forte di più di 25 mila collaboratori", si legge nella nota. (Frp)