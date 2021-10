Argentina: governo rassicura investitori internazionali su negoziato con Fmi, "è priorità nazionale" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guzman ha insistito da parte sua sul concetto di "sostenibilità del debito" sia dal punto di vista macroeconomico che politico. Sul fronte macroeconomico, ha affermato il ministro, l'obiettivo è quello di fissare un accordo che "includa condizioni che stabiliscano un percorso coerente con la sostenibilità delle scadenze del debito". In questo senso è noto che la proposta argentina prevede una moratoria iniziale di tre/quattro anni e la dilazione dei pagamenti nell'arco di tempo più lungo possibile. Sul fronte della sostenibilità politica dell'accordo secondo Guzman "è indispensabile che il parlamento abbia una maggiore partecipazione nelle decisioni che riguardano l'indebitamento in moneta straniera in modo che la stabilizzazione macroeconomica provenga da una politica di Stato che rafforzi la posizione argentina". (segue) (Nys)