Argentina: governo rassicura investitori internazionali su negoziato con Fmi, "è priorità nazionale" (4)

- Il ministro Guzman, dall'inizio della settimana negli Stati Uniti per partecipare all'assemblea generale della Banca mondiale e dello stesso Fmi, aveva celebrato giovedì la presa di posizione del G20 a favore di una revisione delle penalità sui tassi di interesse applicati dal Fondo monetario ai paesi debitori. Si tratta, segnala una nota del ministero dell'Economia argentino, di una posizione "in linea" con quella portata avanti da Buenos Aires nel negoziato in corso per la ristrutturazione del credito "Stand By" da 45 miliardi di dollari concesso dal Fmi nel 2018. Il riferimento è al comunicato finale divulgato al termine della quarta riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle Banche centrali del G20 tenuta mercoledì a Washington dove si afferma che è attesa "una ulteriore discussione" su questo punto "nel corso del prossimo Comitato esecutivo del Fmi". Il governo argentino ha sottolineato inoltre la presa di posizione del G20 a favore della creazione da parte del Fmi di un "Fondo di resilienza e sostenibilità per il finanziamento sul lungo termine dei paesi a reddito medio e basso". (segue) (Nys)