Business news: Albania, per Fmi forte rimbalzo dell'economia dopo 2020 terribile

- L'economia dell'Albania ha dimostrato una "resilienza considerevole" dopo il terremoto del 2019 e la pandemia del Covid-19. E' quanto evidenzia un rapporto del Fondo monetario internazionale (Fmi) diffuso dopo le consultazioni con le autorità albanesi. "Dopo un terribile 2020, l'attività sta registrando un forte rimbalzo", osservano dall'Fmi secondo cui "le politiche stanno avendo un ruolo cruciale nell'aprire la strada alla ripresa". Dopo una contrazione del 4 per cento nel 2020, secondo l'Fmi, il Pil dell'Albania dovrebbe infatti registrare una crescita del 7,8 per cento nel 2021 per poi stabilizzarsi al 3,8 per cento nel 2022. Secondo l'Fmi, le sfide ora sino incentrate sulla necessità di investire "efficacemente" nelle persone e nell'economia per "sostenere il continuo sviluppo del Paese", e sul "ricostruire lo spazio per manovre di politica fiscale abbassando i tassi molto elevati di deficit fiscale e debito pubblico". "La strada per centrare queste sfide è una strategia ambiziosa per aumentare le entrate dalle tasse e per migliorare la trasparenza e la qualità della spesa pubblica", dichiarano dall'Fmi. (Alt)