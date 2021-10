© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) vede al rialzo le stime della crescita francese per il 2021, che dovrebbe attestarsi al 6,3 per cento (+0,5 punti rispetto alle ultime previsioni del trimestre precedente). In compenso, per il 2022 la crescita è stata rivista al ribasso al 3,9 per cento (-0,3 punti). (Frp)